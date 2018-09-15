Власти Польши увидели «реальный шанс» на появление военных баз США в стране

СЕГОДНЯ 19:28 2018-09-15T19:28:08+03:00

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, общаясь в субботу, 15 сентября, с журналистами после переговоров польско-американской рабочей группы по вопросам обороны, заявил о «реальном шансе» на появление постоянных военных баз США в его стране.

Как считает политик, о существовании такого шанса свидетельствует сам факт встречи рабочей группы. «Если бы такого шанса не было, то все закончилось бы на общих обсуждениях. А мы говорим о деталях», - приводит слова Блащака ТАСС.

Между тем ни о каких деталям глава Минобороны Польши так и не рассказал. Известно лишь то, что в ходе переговоров в Пентагоне Варшава еще раз заявила о готовности за свой счет создать инфраструктуру, необходимую для размещения американских солдат.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в мае появилась информация о том, что польское правительство готово раскошелиться на два миллиарда долларов, чтобы оплатить размещение на своей территории постоянной военной базы США.