2018-09-15T20:13:40+03:00
В мире

Трамп может уволить главу Пентагона после выборов в ноябре

По некоторым данным, Джеймс Мэттис окончательно впал в немилость президента США
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Пентагона Джеймс МэттисГлава Пентагона Джеймс МэттисФото: REUTERS
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В субботу, 15 сентября, в американских СМИ вновь появилась информация о возможной отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса. По некоторым данным, президент США Дональд Трамп намерен уволить министра обороны страны после промежуточных выборов, которые пройдут в Соединенных Штатах в ноябре этого года.

Как выяснили журналисты, Мэттис впал в немилость главы государства, так как его взгляды на многие актуальные вопросы не сходятся со взглядами нынешнего хозяина Белого дома. В частности, они по-разному смотрят на политику в отношении НАТО, совместные военные учения с Южной Кореей и иранскую ядерную сделку, пишет газета The New York Times.

Причем, по сведениям издания, во время встреч с президентом глава Пентагона ведет себя осторожно, но при обсуждении важных тем доказывает свою правоту и старается удержать Трампа от необдуманных и потенциально вредных для страны решений.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в сентябре в США вышла книга журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме». В частности, в ней рассказывается о том, что в апреле 2017 года Дональд Трамп приказал убить президента Сирии Башара Асада, однако тогда именно Джеймс Мэттис не позволил исполнить это распоряжение.

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