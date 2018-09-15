2018-09-15T20:30:24+03:00
В мире

Эрдоган назвал условие нормализации отношений с Арменией

А также рассказал, что позволит открыть армяно-турецкую границу
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу, 15 сентября, на параде в Баку, назвал условие нормализации отношений его страны с Арменией‍. Как заявил политик, улучшение отношений между Анкарой и Ереваном невозможно без урегулирования карабахского конфликта.

«Мы хотим иметь хорошие отношения с нашими соседями, но решение карабахской проблемы является абсолютным условием для того, чтобы Турция улучшила отношения с Арменией», - приводит слова Эрдогана газета Sabah.

Также глава республики рассказал, что позволит открыть армяно-турецкую границу. По его словам, Еревану не стоит рассчитывать на открытие границы до тех пор, пока «он оккупирует 20% территорий Азербайджана».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией начался еще в 1988 году. Однако в ночь на 2 апреля 2016 года ситуация обострилась: в Нагорном Карабахе начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Между тем 5 апреля того же года Баку и Ереван все же договорились о прекращении военных операций на линии соприкосновения.

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