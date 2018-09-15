2018-09-15T22:00:02+03:00
Наука

Американских астрономов заподозрили в замалчивании грядущей катастрофы

Поводом для таких подозрений стало внезапное закрытие солнечной обсерватории в США
Дарья ИВАШКИНА
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Обсерватория по изучению солнечных пятен находится на пике Сакраменто в СШАОбсерватория по изучению солнечных пятен находится на пике Сакраменто в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Множество слухов появилось после закрытия обсерватории по изучению солнечных пятен, расположенной на пике Сакраменто в американском штате Нью-Мексико.

Дело в том, что объект, принадлежащий Национальному научному фонду США, закрыли на неопределенное время без объяснения причин. Произошло это еще 6 сентября. Именно в тот день персонал обсерватории и находящегося поблизости почтового отделения эвакуировали из-за некой «проблемы с безопасностью». Причем расследованием этой проблемы в настоящее время занимается ФБР, которое до сих пор не сообщило каких-либо подробностей произошедшего, передает интернет-портал Space.com.

В связи с отсутствием какой-либо официальной информации людям ничего не оставалось, кроме как самим начать гадать, что же стало причиной столь внезапного закрытия обсерватории. По одной из версий, федералы закрыли объект якобы для сокрытия информации о смертельной супервспышке на Солнце. Между тем директор учреждения Джеймс Макэтир уже успел опровергнуть это предположение. «Ничто не скрывается и не засекречивается», - заверил он.

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