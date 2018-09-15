Число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах достигло 13 человек

СЕГОДНЯ 22:09 2018-09-15T22:09:32+03:00

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По последним данным, жертвами тайфуна «Мангхут» на Филиппинах стали уже 13 человек. Кроме того, еще пятеро местных жителей в настоящее время числятся пропавшими без вести.

При этом в Национальном совете по снижению рисков и управлению катастрофами (NDRRMC) не исключают, что число погибших еще может увеличиться, передает агентство «Синьхуа».

Напомним, тайфун «Мангхут» достиг побережья Филиппин в минувшую пятницу, 14 сентября. Тогда порывы ветра на некоторых островах архипелага достигали 170 километров в час, а высота волн - шести метров.

Кстати, стоит отметить, что в это время в США бушует ураган «Флоренс». Как сообщал сайт kp.ru, тропический шторм достиг восточного побережья Соединенных Штатов также 14 сентября. Причем и в Америке без жертв не обошлось: там в результате разгула стихии погибли семь человек, в том числе один ребенок.