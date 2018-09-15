Боевики доставили в Идлиб емкости с хлором для провокаций с химоружием

СЕГОДНЯ 22:31 2018-09-15T22:31:39+03:00

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В субботу, 15 сентября, стало известно о том, что террористы в сирийской провинции Идлиб готовят новые провокации с применением отравляющих веществ. Как уточнил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Владимир Савченко, боевики уже доставили в населенный пункт Басанкуль несколько емкостей с хлором.

«По информации, поступающей от жителей провинции Идлиб, боевики незаконных вооруженных формирований осуществляют подготовку к новым провокациям с применением отравляющих веществ, направленным на обвинение правительственных сил в использовании химоружия против мирных граждан», - приводит слова генерал-лейтенанта ТАСС

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в сентябре появилась информация о том, что в Идлибе начались съемки постановочного видеоролика о последствиях так называемой химической атаки, якобы устроенной официальными властями республики. Как отмечалось, об этом российским военным также рассказали местные жители.