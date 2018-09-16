Стрельба на севере Москвы: ранены два человека

СЕГОДНЯ 00:59 2018-09-16T01:09:53+03:00

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Поздним вечером в субботу в одном из московских дворов на севере столицы раздались выстрелы. Ранены два человека. Полиция выясняет, кто и почему стрелял, разыскивает вооруженных преступников, открывших огонь по людям. На месте работают врачи «Скорой помощи», осматривают раненых.

«Инцидент произошел в субботу вечером около 23:10 мск, на Ангарской улице во дворе жилого дома», - рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Представитель ведомства добавил, что пострадавших осматривают медики, оказывают им помощь. Сотрудники полиции устанавливают причины и подробности произошедшего, опрашивают свидетелей, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне в Москве тоже стреляли. Выяснилось, что в офисном здании на Марксистской улице в Таганском районе «развлекалась» пьяная компания из семи человек. Палили из переделанного под холостые патроны автомата Калашникова. Все семеро были задержаны полицией.