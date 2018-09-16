2018-09-16T01:31:53+03:00
Происшествия

Спасатели предупредили жителей Подмосковья об ухудшении погоды

В воскресенье, 16 сентября, ожидаются дождь и сильный ветер, возможна гроза
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Подмосковье ожидаются дождь, гроза и сильный ветерВ Подмосковье ожидаются дождь, гроза и сильный ветерФото: Михаил ФРОЛОВ
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Воскресенье, 16 августа, день в Подмосковье будет ненастным. По прогнозам синоптиков, с утра погода резко ухудшится, ожидаются дождь и сильный ветер, возможна гроза. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», при прохождении фронтальной зоны с запада на восток, по Московской области утром и днем 16 сентября ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, усиление ветра с порывами 12-17 м/с», - говорится в сообщении пресс-службы областного главка ведомства.

Спасатели советуют жителям Подмосковья закрывать в своих домах окна и форточки, а если сильный ветер застал на улице, не укрываться от непогоды у стен зданий и на остановках, возле рекламных щитов и под деревьями.

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