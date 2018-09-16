2018-09-16T02:43:46+03:00
Спорт

WADA разъяснило позицию по восстановлению РУСАДА

Заседание исполкома Агентства, на котором будет рассматриваться этот вопрос, пройдет 20 сентября
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетикеРУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетикеФото: REUTERS
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В ночь на воскресенье, 16 сентября, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало на своем сайте пресс-релиз, в котором разъяснило позицию по восстановлению статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и обнародовало переписку с министром спорта России Павлом Колобковым.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу стало известно, что глава Минспорта ответил на письмо WADA от 22 июня, в котором организация предложила компромиссный вариант решения проблемы РУСАДА и назвала два условия для его восстановления в правах. В прошлый четверг, 13 сентября, Павел Колобков отправил ответное письмо с согласием на эти условия.

В сообщении Всемирного антидопингового агентства отмечается, что в опубликованном СМИ документе «нет ничего нового».

«WADA больше всех заинтересовано, чтобы Россия достигла прогресса, следуя в рамках дорожной карты. Заинтересованные стороны во всем мире хотят того же: эффективной и устойчивой антидопинговой системы в России, с помощью которой чистые спортсмены вернут себе место в международном спорте, этот результат не будет достигнут без движения с обеих сторон», - подчеркивается в пресс-релизе.

Заседание исполкома Агентства, на котором будет рассматриваться вопрос о восстановлении статуса РУСАДА, пройдет 20 сентября на Сейшельских островах.

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