2018-09-16T04:08:33+03:00
Общество

Участника акций Pussy Riot Петра Верзилова отвезли лечить в Германию

Ранее сообщалось, что он попал в токсико-реанимационное отделение московской больницы
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Петр Верзилов на заседании суда после хулиганской «акции» Pussy Riot во время финального матча Чемпионата мира по футболуПетр Верзилов на заседании суда после хулиганской «акции» Pussy Riot во время финального матча Чемпионата мира по футболуФото: REUTERS
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Активный участник хулиганских «акций» Pussy Riot Петр Верзилов будет лечиться в Германии, его уже доставили в одну из немецких клиник. Об этом сообщила журналистам одна из участниц скандальной группы Мария Алехина.

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