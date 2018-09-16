Участника акций Pussy Riot Петра Верзилова отвезли лечить в Германию
Ранее сообщалось, что он попал в токсико-реанимационное отделение московской больницы
Петр Верзилов на заседании суда после хулиганской «акции» Pussy Riot во время финального матча Чемпионата мира по футболуФото: REUTERS
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Активный участник хулиганских «акций» Pussy Riot Петр Верзилов будет лечиться в Германии, его уже доставили в одну из немецких клиник. Об этом сообщила журналистам одна из участниц скандальной группы Мария Алехина.