Венесуэла пожалуется на главу ОАГ в ООН
Каракас собирается пожаловаться в ООН на генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, который в субботу не исключил военного вторжения в Венесуэлу. Об этом заявила вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес.
«Венесуэла заявит на Альмагро в ООН и другие международные инстанции, так как он в вульгарной и гротескной форме использует генеральный секретариат ОАГ для содействия военному вмешательству в дела нашей родины и атаке на мир в Латинской Америке и Карибском бассейне», - написала она на своей странице в Twitter.
Делси Родригес добавила, что Альмагро рассчитывает «оживить наихудшие предлоги для военного империалистического вторжения в нашем регионе», передает РИА Новости.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, заявление о возможности военного вторжения как одного из главных способов разрешения венесуэльского кризиса генсек ОАГ сделал во время посещения города Кукуты в соседней Колумбии. При этом он отметил, что дипломатический подход все еще остается первоочередным, но нужно иметь в виду и другие варианты решения проблемы.