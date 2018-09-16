Иранские хакеры продавали в Интернете документы, похищенные из британских университетов

СЕГОДНЯ 06:06 2018-09-16T06:18:27+03:00

По данным Daily Telegraph, киберпреступникам удалось украсть, в частности, материалы из Кембриджа и Оксфорда

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Иранские хакеры похитили миллионы документов из самых престижных университетов Соединенного Королевства – в частности, из Кембриджа и Оксфорда, а потом выставили их на продажу в Интернете, пишет британская газета The Daily Telegraph.

По данным издания, среди украденных злоумышленниками материалов оказались исследования в области кибербезопасности, а также документы, связанные с атомными электростанциями. Информацией торговали на нескольких сайтах на фарси, а желающим ее купить нужно было направить запрос через мессенджеры WhatsApp или Telegram и оплатить банковской картой, после чего хакеры пересылали покупателю нужный документ по электронной почте.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, осенью прошлого года стало известно, что Минюст США подозревает иранских хакеров во взломе телекомпании HBO (Home Box Office), результатом которого, в частности, стала массовая утечка информации о предстоящих сериях популярного сериала «Игра престолов», содержание которых появилось в сети задолго до их выхода на телеэкраны.