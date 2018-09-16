2018-09-16T06:34:27+03:00
Политика

Пушков назвал цену «победам Порошенко»

Российский сенатор отметил, что в рейтинге ООН Украине отвели «почетное место на задворках Европы»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Украине с бесконечными «победами» ее лидера Петра Порошенко в рейтинге стран с самым высоким уровнем человеческого развития отвели «почетное место на задворках Европы». Так иронично прокомментировал опубликованный накануне доклад ООН глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он отметил, что Россия в списке из 189 государств занимает 49-е место, Белоруссия – 53-е. А прозападные Грузия и Украина 70-е и 88-е соответствие, Молдавия – 112-е. Возглавила рейтинг Норвегия, второе место заняла Швейцария, замкнула тройку лидеров Австралия.

«Не помогла им «евроинтеграция». Вот и вся цена «победам» Порошенко — почетное место на самых задворках Европы», - написал Алексей Пушков на свгоей странице в Twitter.

Российский сенатор прокомментировал положение Украины в рейтинге ООН Фото: Twitter.com

Российский сенатор прокомментировал положение Украины в рейтинге ООНФото: Twitter.com

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Петр Порошенко, не упускающий ни одной возможности при каждом удобном и неудобном случае похвастаться своими «победами» и упомянуть нашу страну, заявил, что Украина «переиграла» Россию. Он мел в виду отказ от экспорта российских товаров взамен на европейскую продукцию.

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