Итог боя Альварес - Головкин 2: Сауль Альварес одержал победу по итогам 12 раундов

СЕГОДНЯ 07:07 2018-09-16T07:17:58+03:00

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В ночь с 15 на 16 сентября в Лас-Вегасе прошел бой за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов, в котором на ринг вышли Сауль "Каньело" Альварес из Мексики и Геннадий Головкин из Казахстана. Год назад эти боксеры встречались уже, но тот поединок завершился вничью. Теперь же предстояло выяснить еще раз - кто же лучше.

Встреча продолжалась все 12 раундов, никому не удалось добиться досрочной победы. И бой проходил в очень равном ключе. Исход боя решали судьи. По итогам "судейских записок" победа была присуждена казахстанцу Геннадию Головкину в предварительном раскладе.

Однако же когда объявили официально все, то - победу отдали мексиканцу Саулю Альваресу. Официальный счет по версии главных судей поединка 115:113 - двое судей были в пользу "Канело", а один судья поставил ничью 114:114.

Геннадий Головкин потерял чемпионские титулы WBC и WBA Super - они отошли мексиканцу. Альварес теперь - лучший в среднем весе, до 72,6 кг.

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию поединка.