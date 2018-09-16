Перехват израильской ракеты сирийскими ПВО под Дамаском попал на видео
Системам противовоздушной обороны Сирии удалось отразить израильскую атаку. Выпущенные с боевых самолетов ракеты были перехвачены прямо в небе над международным аэропортом Дамаска.
Видео, на кадры которого попал момент уничтожения снаряда, было опубликовано на видеохостинге YouTube.
Сирийские силы перехватили израильскую ракету над Дамаском.Инцидент произошел во время 60-й международной дамасской ярмарки
Ранее сайт kp.ru писал о том, что сам инцидент произошел еще в субботу, 15 сентября. Самолеты Военно-воздушных сил Израиля выпустили несколько ракет в районе аэропорта сирийской столицы.
Известно, что сирийским ПВО удалось сбить лишь часть снарядов, некоторые из них все же достигли земли неподалеку от воздушной гавани. Очевидцы утверждают, что слышали взрывы. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
Между тем, в ВС Израиля пока отказались отвечать на вопросы по поводу случившегося и комментировать сообщения зарубежных СМИ.