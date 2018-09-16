Перехват израильской ракеты сирийскими ПВО под Дамаском попал на видео

СЕГОДНЯ 07:16 2018-09-16T07:16:26+03:00

Сирийским ПВО удалось сбить лишь часть ракет Фото: Скриншот с видео

В субботу, 15 сентября, ВВС еврейского государства выпустили несколько снарядов в сторону международного аэропорта сирийской столицы [видео]

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Системам противовоздушной обороны Сирии удалось отразить израильскую атаку. Выпущенные с боевых самолетов ракеты были перехвачены прямо в небе над международным аэропортом Дамаска.

Видео, на кадры которого попал момент уничтожения снаряда, было опубликовано на видеохостинге YouTube.

Сирийские силы перехватили израильскую ракету над Дамаском.Инцидент произошел во время 60-й международной дамасской ярмарки

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сам инцидент произошел еще в субботу, 15 сентября. Самолеты Военно-воздушных сил Израиля выпустили несколько ракет в районе аэропорта сирийской столицы.

Известно, что сирийским ПВО удалось сбить лишь часть снарядов, некоторые из них все же достигли земли неподалеку от воздушной гавани. Очевидцы утверждают, что слышали взрывы. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Между тем, в ВС Израиля пока отказались отвечать на вопросы по поводу случившегося и комментировать сообщения зарубежных СМИ.