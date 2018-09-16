Комиссия представила "Роскосмосу" фото "Союза" до появления отверстия

СЕГОДНЯ 07:39 2018-09-16T07:39:27+03:00

На этапе сборки в корпусе "Союза" не было отверстия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оказалось, что на этапе сборки и установки экранов противометеоритной защиты никаких дыр в корпусе корабля еще не было

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Внутренняя комиссия РКК "Энергия" завершила расследование появления небольшого отверстия на обшивке "Союза МС-09" и представила "Роскосмосу" последние фотографии космического корабля на этапе сборки. На этих снимках на корпусе аппарата еще нет никакой дыры.

Фотографии были сделаны в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации. Фиксация происходящего производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты, которые по требованию NASA обязательно ставятся на бытовой отсек "Союза" с целью обеспечения дополнительной безопасности.

Дальнейшие события не попали на фотографии. Речь идет об установке экранно-вакуумной теплоизоляции, направлении корабля в цех окончательной сборки и о тестировании систем в контрольно-испытательной станции. Уже после этого "Союз" доставили на космодром Байконур.

"Таким образом, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, отверстие было проведено в те 180 суток между тем, как покинул цех в РКК "Энергии" и запуском на орбиту", - приводит РИА Новости слова источника в ракетно-космической отрасли.

Напомним, что в конце августа этого года давление в отсеках МКС неожиданно стало падать. Скоро космонавты обнаружили утечку - отверстие диаметром около 2 мм в бытовом отсеке корабля. На дыру было наложено несколько слоёв специального герметика.

Однако позже специалисты нашли новые следы возможного применения дрели на обшивке космического корабля. Выяснилось, что тот, кто сверлил корпус, просто прошел его навылет уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту, передает сайт kp.ru.