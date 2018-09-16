Курт Волкер прокомментировал интервью с Бошировым и Петровым

СЕГОДНЯ 07:53 2018-09-16T07:53:47+03:00

Александр Петров и Руслан Боширов сами вышли на связь со СМИ Фото: скриншот с видео

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины указал на то, что Россия "не потеряла свое чувство юмора"

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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал недавнее интервью двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Великобритании считают причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.

"Я очень рад, что Россия не потеряла свое чувство юмора", — цитирует агентство УНН американского дипломата.

Напомним, что в начале сентября этого года британская прокуратура назвала имена двух россиян, подозреваемых в причастности к инциденту с отравлением в Солсбери. Кроме имен Лондон так и не предоставил Москве никакой другой информации о предполагаемых преступниках, а спустя неделю эти мужчина сами решили рассказать о себе.

Боширов и Петров дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. В ходе их разговора выяснилось, что так называемые "отравители" на деле являются предпринимателями средней руки в фитнес-индустрии. Будучи партнерами, мужчины часто совершают совместные поездки в Европу, как деловые, так и частные. В этот раз они посещали Великобританию как обычные туристы, а в Солсбери наведались по совету друзей. Однако в МИД Великобритании слова россиян назвали "ложью и провокацией", передает сайт kp.ru.