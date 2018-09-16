Погода в Москве на 16 сентября 2018 года: прохладно и дождливо

СЕГОДНЯ 08:04 2018-09-16T08:05:24+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 16 сентября 2018 года

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Погода в Москве на 16 сентября 2018 года будет облачной и дождливой. Такие данные предоставили синоптики Гидрометцентра России.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что это воскресенье окажется несколько более прохладным и гораздо менее солнечным, чем минувшая суббота. Актуальный прогноз погоды лишь подтвердил данные сообщения.

Так, температура воздуха днем в столице будет держаться на уровне 17..19 градусов. Ветер западного и северо-западного направлений разовьет скорость 5-10 м/с. Местами порывы могут достигать даже 17 м/с. При этом весь город накроют облака, и будет идти дождь.

Что касается атмосферного давления, то оно остается несколько пониженным - 743 миллиметра ртутного столба, говорится на официальном сайте метеоцентра.