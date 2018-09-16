Южная Корея отправила в КНДР 93 человека в рамках подготовки к саммиту

СЕГОДНЯ 08:31 2018-09-16T08:31:15+03:00

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В рамках подготовки к очередному межкорейскому саммиту Сеул направил в Пхеньян делегацию из 93 правительственных чиновников, журналистов и представителей технического персонала. Возглавил группу секретарь администрации президента Республики Корея по вопросам политики объединения Со Хо.

"Долгожданные переговоры на высшем уровне между двумя Кореями состоятся уже через три дня. Команда заранее проконтролирует, чтобы все было хорошо подготовлено", - сказал он журналистам.

Между тем, для отправки всей группы в КНДР понадобилось 19 автобусов, которые накануне успешно пересекли границу. Сам президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправится в Пхеньян накануне встречи с северокорейский коллегой Ким Чен Ыном, которая пройдет в рамках саммита, запланированного на 18—20 сентября, передает агентство "Ренхап".

Сайт kp.ru писал о том, что о предстоящих переговорах лидеров двух стран Корейского полуострова стало известно еще 13 августа. К такой договоренности пришли стороны в ходе двусторонних переговоров состоялись в пограничном пункте Пханмунджом.