2018-09-16T09:01:04+03:00
Политика

Мэр Лондона выступил за проведение нового референдума по Brexit

В этот раз Садик Хан предлагает провести голосование относительно условий сделки Великобритании с ЕС
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мэр Лондона Садик ХанМэр Лондона Садик ХанФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мэр Лондона Садик Хан предложил провести новый референдум по Brexit. По его мнению, таким образом все поданные королевства смогут высказаться относительно условий сделки между Великобританией и Европейским союзом.

Градоначальник подчеркнул, что также необходимо предоставить гражданам возможность вовсе отказаться от выхода из ЕС, поскольку он негативно скажется на экономике страны, спровоцирует острую нехватку рабочих мест, а также ослабит сотрудничество в области борьбы с терроризмом.

"Это означает необходимость референдума по любой сделке Brexit, полученной правительством, или голосование о отсутствие какой-либо сделки, если не удастся договориться, а также предоставить людям вариант остаться в ЕС", — цитирует The Guardian Хана.

По мнению мэра Лондона, сейчас у Британии осталось лишь два выхода - это или заключить сделку на невыгодных для королевства условиях, или вообще ни о чем не договариваться, что является самых плохим вариантов развития событий.

Напомним, что ранее премьер-министр страны Тереза Мэй отказалась идти на какие-либо уступки или компромиссы, противоречащие интересам Великобритании. Она также подчеркнула, что не допустит проведения еще одного референдума по Brexit, поскольку такие действия станут "отвратительным предательством демократии".

Между тем, Британия покинет Евросоюз уже 29 марта 2019 года. План действующего правительства предполагает, что после выхода королевство сохранит единый рынок и таможенный союз с объединением, признает юрисдикцию суда ЕС на своей территории и будет дальше следовать общеевропейским стандартам в торговой сфере, передает сайт kp.ru.

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