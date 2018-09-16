СЕГОДНЯ 10:15 2018-09-16T10:15:49+03:00

В городе закрыты школы, офисы и магазины, не ходят автобусы и паромы, отменены сотни авиарейсов

Изменить размер текста: A A

Унесший жизни 25 человек на Филиппинах тайфун «Мангхут» обрушился на Гонконг. В мегаполисе из-за непогоды закрыты школы, магазины и учреждения, практически парализовано автомобильное движение, прервано паромное сообщение, приостановлены работы на стройках и в порту, а в международном аэропорту Чек Лап Кок отменены все авиарейсы, передает агентство Reuters.

Сильный ливень и разбивающиеся о набережную высокие волны затопили улицы. Метеорологическая обсерватория повысила сигнал штормового предупреждения до максимального десятого уровня, а местные власти экстренно эвакуировали около тысячи жителей двух рыбацких деревень, расположенных на самом побережье.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в связи с приближением тайфуна «Мангхут» в южных прибрежных районах Китая еще в субботу, 15 сентября, объявили самый высокий – красный – уровень опасности. Ожидается, что «Мангхут» обрушится на побережье Поднебесной в районе между городами Чжухай и Чжаньцзян провинции Гуандун в воскресенье, во второй половине дня.