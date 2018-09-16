2018-09-16T10:21:26+03:00
Политика

Пушков прокомментировал слова Ниинистё об отсутствии угрозы со стороны РФ

Российский сенатор указал на то, что Финляндия не пытается "поднять свой вес" в НАТО и на Западе за счет распространения домыслов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенатор Алексей ПушковСенатор Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент Финляндии Саули Ниинистё не видит никаких угроз со стороны нашей страны, поскольку является "ответственным политиком" в отличие от других своих западных коллег.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава североевропейского государства развеял мифы о так называемой "российской агрессии". Он выразил уверенность в том, что у РФ нет причин нападать на Прибалтику или на Финляндию, в частности. Более того, по словам Ниинистё, Москва всегда считается с позицией Хельсинки, и даже некоторые разногласия между странами не мешают им поддерживать диалог.

"Президент Финляндии Ниинистё не видит угрозы со стороны России - в отличие от прибалтийских политиков. Они тоже знают, что угрозы нет, но торгуют вымыслом о ней, дабы поднять свой вес в НАТО и западных столицах. Причина в том, что Ниинистё - ответственный политик. В этом разница", - написал Пушков у себя в микроблоге в Twitter.

Пушков прокомментировал слова президента Финляндии о России Фото: Twitter.com

Пушков прокомментировал слова президента Финляндии о РоссииФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Стоит отметить, что этим летом президент Финляндии посещал Сочи, где у него состоялась встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств совершили небольшую морскую прогулку, а Ниинистё даже заговорил по-русски.

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