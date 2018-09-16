Пушков прокомментировал слова Ниинистё об отсутствии угрозы со стороны РФ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент Финляндии Саули Ниинистё не видит никаких угроз со стороны нашей страны, поскольку является "ответственным политиком" в отличие от других своих западных коллег.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава североевропейского государства развеял мифы о так называемой "российской агрессии". Он выразил уверенность в том, что у РФ нет причин нападать на Прибалтику или на Финляндию, в частности. Более того, по словам Ниинистё, Москва всегда считается с позицией Хельсинки, и даже некоторые разногласия между странами не мешают им поддерживать диалог.
"Президент Финляндии Ниинистё не видит угрозы со стороны России - в отличие от прибалтийских политиков. Они тоже знают, что угрозы нет, но торгуют вымыслом о ней, дабы поднять свой вес в НАТО и западных столицах. Причина в том, что Ниинистё - ответственный политик. В этом разница", - написал Пушков у себя в микроблоге в Twitter.
Пушков прокомментировал слова президента Финляндии о РоссииФото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Стоит отметить, что этим летом президент Финляндии посещал Сочи, где у него состоялась встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств совершили небольшую морскую прогулку, а Ниинистё даже заговорил по-русски.