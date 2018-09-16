В США телеведущим пришлось спасаться от урагана "Флоренс" в прямом эфире

СЕГОДНЯ 10:43 2018-09-16T10:43:42+03:00

После объявления об эвакуации большинство журналистов вышли из здания Фото: скрин с видео

Сотрудники канала WCTI до последнего оставались в кадре, но повышение уровня воды вынудило их срочно эвакуироваться [видео]

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Обрушившийся на США мощный ураган "Флоренс" нарушает работу не только транспорта и государственных учреждений, но и ряда средств массовой информации, которые оказались в зоне бедствия. Так, например, сотрудникам телеканала WCTI в Северной Каролине пришлось экстренно покинуть студию во время прямого эфира.

Большинство журналистов вышли из здания сразу после объявления эвакуации, но ведущие Шейн Хинтон и Донни Кокс, решили остаться на рабочих местах еще ненадолго.

"Здание было эвакуировано, а мы остаемся здесь, чтобы держать вас в курсе", — сказал тогда метеоролог своим зрителям.

В США телеведущий покинул студию прямо во время прямого эфира из-за урагана Флоренс.Коллеги метеоролога Донни Кокса были эвакуированы из здания телецентра, но он оставался в студии, чтобы продолжать рассказывать зрителям о стихии

Сначала мужчины действительно продолжали спокойно вести выпуск новостей, однако спустя какое-то время им пришлось выйти из кадра. Оказалось, что все это время уровень воды близ телестанции повышался, перекрывая пути отхода.

Уже позже представители канала сообщили, что никто из сотрудников WCTI не пострадал, передает The Weather Channel.

Как сообщал сайт kp.ru ранее, ураган "Флоренс" достиг восточного побережья США в минувшую пятницу, 14 сентября. Именно Северная Каролина первой попала под удар стихии. Порывы ветра в регионе достигали 150 км в час, а многие населенные пункты оказались затоплены или лишены электроэнергии. На данный момент число жертв урагана составляет 11 человек.