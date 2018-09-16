Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" зашел в порт Греции

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-16T11:05:31+03:00

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Сторожевой корабль Черноморского флота "Адмирал Эссен" зашел в порт греческого острова Порос. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегического объединения ВМФ РФ.

Там пояснили, что визит моряков в Грецию приурочен к 190-летию восстановления дипломатических отношений между нашими странами

"В ходе пребывания экипажа фрегата "Адмирал Эссен" на греческом острове запланировано возложение венков к памятной мраморной доске на резиденции первого правителя Греции", - добавили в пресс-службе.

Ожидается, что деловой визит российских моряков продлится до 19 сентября. Для личного состава фрегата подготовлена целая культурная программа с различными экскурсиями по достопримечательностям острова, передает ТАСС.

Стоит отметить, что в последнее время отношения между Москвой и Афинами несколько обострились. Началось все с того, что в июле Греция выслала из страны двух российских дипломатов, объяснив такие действия ответом на некое "вмешательство" нашего государства во внутренние дела республики. Москва же, как сообщал сайт kp.ru, приняла зеркальные меры.