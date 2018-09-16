2018-09-16T11:24:43+03:00
Общество

Умер Александр Бородыня: На момент смерти писателю был 61 год

В субботу, 15 сентября, в Германии умер Александр Бородыня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Писатель умер в собственном доме в маленьком немецком городкеПисатель умер в собственном доме в маленьком немецком городкеФото: Борис КУДРЯВОВ
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В минувшую субботу, 15 сентября, умер Александр Бородыня - российский писатель и основатель литературного товарищества "Черновик". О смерти мужчины рассказала его знакомая художница Елизавета Лавинская.

Известно, что последние годы писатель жил в Германии и боролся с тяжелой болезнью. На момент смерти ему был 61 год.

"Александр Бородыня скончался в субботу утром в Германии в маленьком городке Людвигсхафен, где жил с женой Раисой Именитовой последние лет двадцать", - цитирует ТАСС Лавинскую.

Дата и место прощания с писателем пока не сообщаются.

Александр Сергеевич Бородыня был особенно популярен в 1990-е годы. В те времена он публиковал в таких известных журналах, как "Знамя" и "Новый мир", а также выпускал книги различных жанров - детективы, исторические и приключенческие романы. В интернете произведения Бородыни можно найти под авторством Эрвина Каина, который являлся его псевдонимом.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в августе скончался еще один знаменитый писатель, любимец всех детей Эдуард Успенский. Он умер в возрасте 80 лет в своем доме в деревне Пучково. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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