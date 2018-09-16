Умер актер Питер Донат, известный по роли в сериале "Секретные материалы"

СЕГОДНЯ 11:44 2018-09-16T11:45:01+03:00

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В американском штате Калифорния умер актер Питер Донат, который наиболее известен ролью отца главного героя в сериале "Секретные материалы". Мужчина скончался еще в понедельник, 10 сентября, однако о его смерти стало известно лишь сейчас.

Последние минуты жизни артист провел в окружении родных и близких в собственном доме. По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом, сообщает Daily Mail.

За свою карьеру Питер Донат исполнил множество ролей в различных телесериалах, таких, например, как "ФБР" (F.B.I.) и "Она написала убийство". Также актер снялся в нескольких фильмах режиссера Фрэнсиса Форда Копполы под названиями "Крестный отец-2" и "Такер: Человек и его мечта". Кроме того, Донат выступал на Бродвее, где ему удалось воплотить образы Сирано де Бержерака, короля Лира и Просперо.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в это воскресенье стало известно также о смерти проживавшего в Германии российского писателя Александра Бородыни.