2018-09-16T12:32:19+03:00
Политика

Путин назвал сохранение лесных богатств значимым приоритетом России

Востребованным направлением в рамках этой задачи является создание и модернизация новых деревообрабатывающих производств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин подчеркнул важность выработки современных подходов в сфере сбережения ресурсной базы и охраны окружающей средыПутин подчеркнул важность выработки современных подходов в сфере сбережения ресурсной базы и охраны окружающей средыФото: Олег УКЛАДОВ
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Президент РФ Владимир Путин назвал сохранение и рациональное использование лесных богатств одним из самых значимых приоритетов России. Такое заявление глава государства сделал во время поздравления работников и ветеранов лесной отрасли с их профессиональным праздником.

Российский лидер подчеркнул, что сейчас именно перед этими людьми стоят серьезные задачи, такие как привлечение инвестиций, модернизация существующих и создание новых деревообрабатывающих предприятий.

"Важно за счёт внедрения передовых, экологичных технологий, конструктивных управленческих решений, совершенствования законодательства выработать современные подходы в сфере сбережения ресурсной базы, охраны окружающей среды", - приводятся слова президента на сайте Кремля.

По словам Путина, важным шагом на пути к этим задачам стал принятый в 2018 году закон об обязательном восстановлении лесных участков после вырубки.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно данному документу, все саженцы должны быть высажены в объеме равном площади вырубки. При этом порода дерева должна соответствовать уничтоженной.

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