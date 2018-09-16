"В городе новый шериф": Сын Трампа назвал Обаму "лучшим продавцом" США
Сын действующего президента США, бизнесмен Дональд Трамп-младший назвал бывшего американского лидера Барака Обаму "лучшим продавцом". Как пояснил сам мужчина, демократу всегда удавалось преподносить свои неудачи во внутренней и внешней политике страны, как нечто позитивное.
"Все понимают, что он не сделал ничего хорошего для нашей экономики или внешней политики. Все, что он делал, подвергало Америку риску и делало ее слабее", - заявил Трамп-младший.
Он подчеркнул, что лишь сейчас в США появился человек, который готов "заботиться о своей стране", при этом, не вынуждая американцев "выглядеть слабыми", передает Breitbart News.
"В городе появился новый шериф. Мы все изменили", - сказал бизнесмен, явно намекая на своего отца.
Сайт kp.ru неоднократно писал о том, что сам Дональд Трамп-старший также не жалует своего предшественника. Например, недавно он признался, что чуть не уснул во время выступления Обамы в Университете штата Иллинойс.