2018-09-16T12:54:32+03:00
Политика

"В городе новый шериф": Сын Трампа назвал Обаму "лучшим продавцом" США

Бизнесмен пояснил, что экс-президенту Соединенных Штатов отлично удавалось преподносить свои неудачи в выгодном свете
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дональд Трамп-младшийДональд Трамп-младшийФото: REUTERS
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Сын действующего президента США, бизнесмен Дональд Трамп-младший назвал бывшего американского лидера Барака Обаму "лучшим продавцом". Как пояснил сам мужчина, демократу всегда удавалось преподносить свои неудачи во внутренней и внешней политике страны, как нечто позитивное.

"Все понимают, что он не сделал ничего хорошего для нашей экономики или внешней политики. Все, что он делал, подвергало Америку риску и делало ее слабее", - заявил Трамп-младший.

Он подчеркнул, что лишь сейчас в США появился человек, который готов "заботиться о своей стране", при этом, не вынуждая американцев "выглядеть слабыми", передает Breitbart News.

"В городе появился новый шериф. Мы все изменили", - сказал бизнесмен, явно намекая на своего отца.

Сайт kp.ru неоднократно писал о том, что сам Дональд Трамп-старший также не жалует своего предшественника. Например, недавно он признался, что чуть не уснул во время выступления Обамы в Университете штата Иллинойс.

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