2018-09-16T13:09:52+03:00
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Пакистане

Инцидент произошел в это воскресенье между городами Атток и Мианвали
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Поезд сошёл с рельсов в Пакистане, 20 человек пострадали‍Поезд сошёл с рельсов в Пакистане, 20 человек пострадали‍Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Восемь вагонов поезда сошли с рельсов на северо-востоке Пакистана. Инцидент произошел в воскресенье, 16 сентября, между городами Атток и Мианвали провинции Пенджаб.

На данный момент известно о по меньшей мере 20 пострадавших в результате аварии. Такое заявление сделали в Пакистанской железнодорожной компании.

Движение поездов на данном участке дороги было временно приостановлено. Сейчас на месте работают спасатели, которые продолжают поиски пострадавших. Выяснением причин случившегося занимаются специалисты, передает телеканал Geo TV.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще одна страшная авария с участием поезда произошла этим летом под Ростовом-на-Дону. Там пассажирский состав протаранил выехавший на переезд грузовик, после чего один из вагонов сошел с рельсов. В результате инцидента два человека погибли.

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