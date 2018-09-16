2018-09-16T13:38:39+03:00
Политика

Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели через Северный полюс

Еще никогда "Белые лебеди" не приземлялись так близко к берегам США [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Два стратегических ракетоносца совершили перелет из Саратовской области на ЧукоткуДва стратегических ракетоносца совершили перелет из Саратовской области на ЧукоткуФото: скрин с видео
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Стратегические бомбардировщики Ту-160 совершили уникальный полет из Саратовской области на Чукотку, который длился в общей сложности 9 часов 50 минут. Ракетоносцам приходилось дозаправляться прямо в воздухе, чтобы выполнить задачу руководства и добраться до Северного полюса.

Сам полет самолетов дальней авиации на аэродром Анадырь состоялся еще в августе 2018 года, однако кадры происходящего в воздухе были опубликованы лишь сейчас. Пилотам предстояло преодолеть более восьми тысяч километров, поэтому подготовка на базе в Энгельсе проходила особенно тщательно.

До этого "Белые лебеди" никогда не приземлялись так близко от берегов Соединенных Штатов, сообщает сайт телеканала "Звезда".

Напомним, что в мае этого года было принято решение об усилении защиты российских границ в Арктике и отправке туда бомбардировщиков Ту-160. Власти РФ пошли на такие меры поскольку, данный регион имеет стратегическое значение для государства, передает сайт kp.ru.

Российские ракетоносцы Ту-160 совершили полет через Северный полюс.

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