В США среди избирателей распространяют фейковое письмо Путина

СЕГОДНЯ 14:43 2018-09-16T14:47:05+03:00

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В воскресенье, 16 сентября, стало известно о фейковом письме президента РФ Владимира Путина, которое члены Демократической партии США в настоящее время рассылают избирателям.

Фото этого послания опубликовал на своей странице в Facebook директор по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский. Судя по этому снимку, в письме «глава нашего государства» поддерживает сенатора-республиканца Дану Рохрабахера и призывает голосовать за него, заявляя, что Соединенным Штатам «нужно больше таких лидеров».

Фото фейкового письма появилось на странице директора по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петра Лидова-Петровского в Facebook

При этом Лидов-Петровский предположил, что в ближайшее время Вашингтон наверняка решит наказать Москву за подобное «вмешательство» в выборы. «Видимо, именно за это нас накажут новыми санкциями за вмешательство в свободное волеизъявление граждан. Доказательство - по их стандартам - железнее не бывает», - добавил топ-менеджер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, США уже давно безосновательно обвиняет Россию во «вмешательстве» в выборы. Причем в случае с промежуточными выборами в американский конгресс, которые должны состояться в Соединенных Штатах в ноябре этого года, опасения у Вашингтона вызывает не только наша страна, но также Китай, Иран и КНДР.