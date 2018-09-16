2018-09-16T15:07:07+03:00
Спорт

Итальянец Рокки будет судить первый матч "Локомотива" в Лиге Чемпионов

Стал известен состав бригады арбитров на первую игру столичного клуба в турнире
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Итальянский рефери Рокки.Итальянский рефери Рокки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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18 сентября в Стамбуле футболисты столичного "Локомотива" проведут свой первый матч в розыгрыше Лиги Чемпионов этого сезона. Их соперником станет "Галатасарай" и за несколько до поединка были официально объявлены судьи этого поединка.

Итальянец Джанлука Рокки будет главным арбитром встречи. Ему будут помогать лайнсмены Мауро Тонолини и Филиппо Мели. Лука Банти и Массимилиано Иррати - это дополнительные ассистенты арбитра, а Маттео Пассери будет четвертым рефери игры.

Матч Галатасарай - Локомотив пройдет в Стамбуле 18 сентября на стадионе "Тюрк Телеком". Начало игры в 22:00 по московскому времени. В это же время в немецком Гельзенкирхене сыграют "Шальке" и "Порту".

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