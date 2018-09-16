2018-09-16T15:23:58+03:00
Политика

Песков подтвердил намерение РФ и Японии работать над мирным договором

В Токио не приняли предложение российской стороны, но заявили о готовности продолжить поиск консенсуса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва и Токио продолжат совместную работу над заключением мирного договора между странами и достижению консенсуса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ответ японской стороны на предложение российского главы Владимира Путина.

Напомним, что ранее во время встречи с премьером островного государства Синдзо Абэ во Владивостоке президент РФ заявил о готовности заключить мирный договор уже до конца 2018 года. Однако в этом случае пришлось бы отложить обсуждение ряда спорных вопросов, в том числе, касающихся Курильских остров.

Сайт kp.ru писал о том, что в Токио после такого предложения решили напомнить о своей позиции и назвали разрешение территориального спора первоочередной задачей, которая должна быть выполнена до заключения мирного соглашения.

"Понятно, что у каждой из сторон в силу внутренних соображений, по иным причинам существуют свои ограничители, существуют свои нюансы в подходах. Но стратегически Абэ и Путин подтвердили намерение работать для заключения мирного договора", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

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