2018-09-16T15:59:01+03:00
Происшествия

В результате стрельбы в Брюсселе пострадали два человека

В настоящий момент бельгийская полиция занимается розыском преступников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Преступникам удалось сбежать с места происшествияПреступникам удалось сбежать с места происшествияФото: Иван ВИСЛОВ
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Утром в воскресенье, 16 сентября, на одной из центральных улиц Брюсселя произошла стрельба. В результате происшествия пострадали два человека. Такое заявление сделал представитель отдела полиции столичного района Иксель Ильс ван де Кеер.

Известно, что инцидент произошел недалеко от бара на улице Круа де фер. Рядом с этим местом находится Королевский дворец, Музей изящных искусств и здание Палаты представителей парламента Брюсселя.

Полиция оперативно прибыла на вызов, но преступникам удалось сбежать. Пострадавшие в результате их действий мужчины были доставлены в больницу. Один из них получил ранение в ногу, другой был задет осколками.

"Нападавшие, которых могло быть пятеро или шестеро, скрылись на автомобиле. Проводится расследование, ведется розыск подозреваемых", — цитирует РИА Новости правоохранителей.

Мотивы преступления пока неизвестны. Прокуратура уже взяла дело под свой контроль.

Напомним, что минувшей ночью выстрелы звучали также в офисном здании в центре Москвы. Полицейские задержали семерых пьяных мужчин, которые палили из переделанного под холостые патроны автомата Калашникова, передает сайт kp.ru.

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