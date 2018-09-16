«Бездоказательный выпад в адрес России»: посольство РФ в Швейцарии прокомментировало статью о «российских шпионах»

СЕГОДНЯ 16:26 2018-09-16T16:26:22+03:00

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Посольство России в Швейцарии прокомментировало вышедшую в газетах SonntagsZeitung и Le Matin Dimanche статью о «российских шпионах». Так, дипломаты назвали ее «безосновательным и бездоказательным выпадом в адрес России», а попытку авторов внушить читателям предвзятое отношение к россиянам - нелепой.

При этом в диппредставительства нашей страны заметили, что во всех последних антироссийских материалах, публикуемых в швейцарских СМИ, отсутствуют какие-либо факты, при этом журналисты ссылаются «на секретные документы, которых никто не видел и, скорее всего, не писал».

«Неизбежно встает вопрос: cui prodest (кому это выгодно)? Уж точно не российско-швейцарским отношениям, над укреплением которых и работают российские дипломаты в Берне и Женеве», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства РФ в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 14 сентября, газета Tages Anzeiger опубликовала «сенсационный» материал о том, что какие-то российские агенты якобы наблюдали за лабораторией Spiez, которая занимается ядерным, химическим и биологическим оружием.