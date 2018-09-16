Новички ЦСКА Эрнандес и Магнуссон пропустят матч Лиги Чемпионов против "Виктории"
В воскресенье, 16 сентября, прояснилась ситуация со здоровьем двух футболистов столичного ЦСКА - Абеля Эрнандеса и Хердура Магнуссона. Оба игрока накануне в выездном матче против "Уфы" были досрочно заменены после того, как получили травмы. Сегодня же они прошли медицинское обследование в столице.
- У обоих выявлены повреждения мягких тканей бедра. В Чехию Абель и Хёрдур не полетят и будут работать под наблюдением армейских физиотерапевтов, - сообщила пресс-служба московского ЦСКА.
Сроки восстановления двух игроков станут известны чуть позже. Напомним, что игра ЦСКА и чешский "Виктории" состоится 19 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.