2018-09-16T16:44:00+03:00
Спорт

Новички ЦСКА Эрнандес и Магнуссон пропустят матч Лиги Чемпионов против "Виктории"

Футболисты прошли медобследование в Москве
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хейдур Магнуссон.Хейдур Магнуссон.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В воскресенье, 16 сентября, прояснилась ситуация со здоровьем двух футболистов столичного ЦСКА - Абеля Эрнандеса и Хердура Магнуссона. Оба игрока накануне в выездном матче против "Уфы" были досрочно заменены после того, как получили травмы. Сегодня же они прошли медицинское обследование в столице.

- У обоих выявлены повреждения мягких тканей бедра. В Чехию Абель и Хёрдур не полетят и будут работать под наблюдением армейских физиотерапевтов, - сообщила пресс-служба московского ЦСКА.

Сроки восстановления двух игроков станут известны чуть позже. Напомним, что игра ЦСКА и чешский "Виктории" состоится 19 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

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