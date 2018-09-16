Путин и Эрдоган встретятся 17 сентября в Сочи

СЕГОДНЯ 16:44 2018-09-16T16:44:30+03:00

В ходе переговоров российский и турецкий лидеры намерены поговорить о двустороннем сотрудничестве и сирийском урегулировании

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 16 сентября, стало известно, что в ближайший понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию с рабочим визитом. При этом он планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как уточнили в пресс-службе главы нашего государства, переговоры двух лидеров состоятся в Сочи. «17 сентября в Сочи состоится встреча Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», - говорится на сайте Кремля.

Также там отмечается, что в ходе беседы Путин и Эрдоган обсудят «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проблематику сирийского урегулирования».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президенты РФ и Турции виделись совсем недавно, а именно 7 сентября. В тот день в Тегеране прошли переговоры глав России, Турции и Ирана, в ходе которых также обсуждался процесс урегулирования кризиса в Сирии. Причем вскоре после этого Эрдоган заявил журналистам о возможности встречи с Путиным после своего визита в ФРГ.