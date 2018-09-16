2018-09-16T17:01:59+03:00
В мире

Пашинян опроверг информацию о тайных отношениях с Эрдоганом

Армянский премьер заверил, что никакого звонка от президента Турции не было
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Премьер-министр Армении Никол ПашинянПремьер-министр Армении Никол ПашинянФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о его разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как заверил глава армянского правительства, никаких тайных отношений с Анкарой у Еревана нет.

«Никто в Армении не поддерживает тайных отношений с президентами других стран, особенно если это президент Турции. Я только однажды в Брюсселе поздоровался с главой МИД Турции», - приводит слова Пашиняна ТАСС. При этом политик пообещал, что власти сразу же проинформируют общественность, «если будут какие-то звонки».

Напомним, ранее газета Hurriyet написала о звонке Эрдогана премьер-министру Армении, в ходе которого, по данным издания, турецкий лидер попросил вернуть в республику 16-летнего жителя Карсской области Умута Озмена, который в июле перегонял скот и случайно оказался на территории соседнего государства, где вскоре и был задержан.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин и Эрдоган встретятся 17 сентября в Сочи
Новички ЦСКА Эрнандес и Магнуссон пропустят матч Лиги Чемпионов против "Виктории"
«Бездоказательный выпад в адрес России»: посольство РФ в Швейцарии прокомментировало статью о «российских шпионах»
В результате стрельбы в Брюсселе пострадали два человека
Британские учёные нашли следы исчезнувшего континента в Англии
Песков подтвердил намерение РФ и Японии работать над мирным договором
Итальянец Рокки будет судить первый матч "Локомотива" в Лиге Чемпионов
"Альтернатива для Германии" стала самой популярной партией на востоке ФРГ
«Совершенно неприемлемо»: Мэй раскритиковала Джонсона за сравнение плана Brexit с поясом смертника
В США среди избирателей распространяют фейковое письмо Путина
Умерла режиссер-документалист Ирина Бессарабова
Андрей Тарасенко по данным exit poll лидирует во втором туре выборов губернатора Приморья
Украина запретила въезд в страну британскому политику Эндрю Мюррею
Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели через Северный полюс
Не менее 20 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Пакистане
"В городе новый шериф": Сын Трампа назвал Обаму "лучшим продавцом" США
Активность жителей Приморья во втором туре выбора губернаторов выросла
Путин назвал сохранение лесных богатств значимым приоритетом России
Число жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось до 13 человек
Сауль Альварес признался, что готов провести третий бой против Геннадия Головкина
Умер актер Питер Донат, известный по роли в сериале "Секретные материалы"
Умер Александр Бородыня: На момент смерти писателю был 61 год
В США во время шторма «Флоренс» арестовали пятерых грабителей
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" зашел в порт Греции