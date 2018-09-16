Пашинян опроверг информацию о тайных отношениях с Эрдоганом

СЕГОДНЯ 17:01 2018-09-16T17:01:59+03:00

Армянский премьер заверил, что никакого звонка от президента Турции не было

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о его разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как заверил глава армянского правительства, никаких тайных отношений с Анкарой у Еревана нет.

«Никто в Армении не поддерживает тайных отношений с президентами других стран, особенно если это президент Турции. Я только однажды в Брюсселе поздоровался с главой МИД Турции», - приводит слова Пашиняна ТАСС. При этом политик пообещал, что власти сразу же проинформируют общественность, «если будут какие-то звонки».

Напомним, ранее газета Hurriyet написала о звонке Эрдогана премьер-министру Армении, в ходе которого, по данным издания, турецкий лидер попросил вернуть в республику 16-летнего жителя Карсской области Умута Озмена, который в июле перегонял скот и случайно оказался на территории соседнего государства, где вскоре и был задержан.