«Спит и видит»: Кучма рассказал о «мечте» России разорвать минские соглашения

СЕГОДНЯ 17:50 2018-09-16T17:50:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Экс-президент Украины и представитель страны в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма обвинил Россию в якобы стремлении разорвать минские соглашения. По его мнению, Москва буквально «спит и видит», как бы завершить минский процесс руками Киева.

«Тогда бы они (Россия) имели возможность сказать, что, мол, видите, Украина же ничего не хочет делать, не выполняет минские договоренности», - сказал Кучма в интервью украинским СМИ.

Как считает бывший глава незалежной, Москва якобы заинтересована в прекращении переговоров. Как выяснилось, политик уверен, что прекращение минского процесса автоматически снимет санкции с России. «На минских договоренностях стоят экономические санкции против РФ. Если закроем этот формат - нет торговых санкций», - заявил Леонид Кучма.

Кстати, напомним, после убийства главы ДНР Александра Захарченко некоторые «эксперты» в Киеве поставили под сомнение минские соглашения. Чтобы прояснить этот вопрос, «КП» опросила специалистов по международному праву.