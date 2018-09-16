2018-09-16T18:11:41+03:00
Политика

Песков заявил, что слова Путина о Петрове и Боширове не были заготовкой

В ходе своего выступления на ВЭФ-2018 президент РФ сказал, что властям известны люди, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что заявление российского лидера Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2018) об Александре Петрове и Руслане Боширове не было заготовкой.

Как подчеркнул представитель Кремле, глава нашего государства сам принял решение сказать «то, что он сказал». «Нет, это не была заготовка. То, что он (Путин) сказал, это действительно было его решением. Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали», - отметил Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ходе выступления на ВЭФ-2018 Путин заявил, что Петров и Боширов, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, известны российским властям. Как подчеркнул президент, они являются гражданскими лицами. При этом глава государства призвал их объявиться и поговорить со СМИ.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям швейцарской деревушки будут просто так платить по $2,6 тысячи в месяц
«Спит и видит»: Кучма рассказал о «мечте» России разорвать минские соглашения
Шойгу пообещал проводить масштабные военные учения каждые пять лет
Пашинян опроверг информацию о тайных отношениях с Турцией
Путин и Эрдоган встретятся 17 сентября в Сочи
Новички ЦСКА Эрнандес и Магнуссон пропустят матч Лиги Чемпионов против "Виктории"
«Бездоказательный выпад в адрес России»: посольство РФ в Швейцарии прокомментировало статью о «российских шпионах»
В результате стрельбы в Брюсселе пострадали два человека
Британские учёные нашли следы исчезнувшего континента в Англии
Песков подтвердил намерение РФ и Японии работать над мирным договором
Итальянец Рокки будет судить первый матч "Локомотива" в Лиге Чемпионов
"Альтернатива для Германии" стала самой популярной партией на востоке ФРГ
«Совершенно неприемлемо»: Мэй раскритиковала Джонсона за сравнение плана Brexit с поясом смертника
В США среди избирателей распространяют фейковое письмо Путина
Умерла режиссер-документалист Ирина Бессарабова
Андрей Тарасенко по данным exit poll лидирует во втором туре выборов губернатора Приморья
Украина запретила въезд в страну британскому политику Эндрю Мюррею
Российские ракетоносцы Ту-160 пролетели через Северный полюс
Не менее 20 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Пакистане
"В городе новый шериф": Сын Трампа назвал Обаму "лучшим продавцом" США
Активность жителей Приморья во втором туре выбора губернаторов выросла
Путин назвал сохранение лесных богатств значимым приоритетом России
Число жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось до 13 человек
Сауль Альварес признался, что готов провести третий бой против Геннадия Головкина
Умер актер Питер Донат, известный по роли в сериале "Секретные материалы"
Умер Александр Бородыня: На момент смерти писателю был 61 год
В США во время шторма «Флоренс» арестовали пятерых грабителей
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" зашел в порт Греции