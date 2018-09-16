Песков заявил, что слова Путина о Петрове и Боширове не были заготовкой

СЕГОДНЯ 18:11 2018-09-16T18:11:41+03:00

В ходе своего выступления на ВЭФ-2018 президент РФ сказал, что властям известны люди, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что заявление российского лидера Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2018) об Александре Петрове и Руслане Боширове не было заготовкой.

Как подчеркнул представитель Кремле, глава нашего государства сам принял решение сказать «то, что он сказал». «Нет, это не была заготовка. То, что он (Путин) сказал, это действительно было его решением. Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали», - отметил Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ходе выступления на ВЭФ-2018 Путин заявил, что Петров и Боширов, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, известны российским властям. Как подчеркнул президент, они являются гражданскими лицами. При этом глава государства призвал их объявиться и поговорить со СМИ.