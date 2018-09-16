СЕГОДНЯ 18:39 2018-09-16T18:39:05+03:00

Жителям швейцарской деревушки будут просто так платить по $2,6 тысячи в месяц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эта сумма будет считаться так называемым безусловным базовым доходом

Изменить размер текста: A A

В небольшой швейцарской деревне Рейнау, в которой проживает в общей сложности всего 1300 человек, решили провести эксперимент. Местным жителям будут просто так каждый месяц платить по 2,6 тысячи долларов.

Эта сумма будет считаться так называемым безусловным базовым доходом. Причем она будет выплачиваться вне зависимости от занятости. А величина выплаты будет варьироваться от 640 долларов до 2,6 тысячи в зависимости от возраста получателя: максимальную выплату смогут получать люди старше 25 лет.

Стоит отметить, что инициатором данного эксперимента стала швейцарский режиссер Ребекка Паниан. А на участие в проекте претендовали более 100 деревень, пишет The Sun.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2016 году в Швейцарии прошел референдум по вопросу введения в стране безусловного базового дохода. Тогда большинство граждан не поддержали эту идею.