Соперник протаранил машину Сироткина на Гран-при Сингапура

СЕГОДНЯ 19:04 2018-09-16T19:04:40+03:00

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Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин стал 19-м на Гран-при Сингапура - одном из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Дело в том, что во время гонки, проходившей на уличной трассе «Марина Бей», произошла авария с его участием: соперник умышленно въехал в машину россиянина.

Так, все началось с того, что пилот «Уильямса» долгое время успешно оборонялся от атак Серхио Переса из команды «Форс Индии». Однако на 34-м круге мексиканец смог вырваться вперед, между тем Сироткин смог контратаковать. В результате у Переса, судя по всему, сдали нервы: он повернул руль в сторону «Уильямса» и протаранил машину российского гонщика.

Стоит отметить, что виновников аварии в итоге признали пилота команды «Форс Индии» и наказали его проездом по пит-лейну.

Кстати, победителем Гран-при Сингапура стал британец Льюис Хэмилтон. Что касается следующего этапа «Формулы-1», то он пройдет с 28 по 30 сентября в России на трассе «Сочи Автодром».