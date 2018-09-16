СЕГОДНЯ 19:41 2018-09-16T19:41:20+03:00

Четыре человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Фото: Татьяна Коркина

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В воскресенье, 16 сентября, серьезное ДТП случилось на Кутузовском проспекте в Москве: в районе станции метро «Славянский бульвар» столкнулись четыре автомобиля.

Причем без пострадавших не обошлось. По предварительным данным, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

Как уточнили в столичном управлении ГИБДД, причиной ДТП стал выезд одной из машин га встречку. «Одна из машин выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с еще тремя автомобилями», - сказал собеседник ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669024" frameborder="0"></iframe> Четыре человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

Кстати, в связи со случившимся правоохранителям пришлось перекрыть три полосы автодороги, из-за чего движение по проспекту в обе стороны было сильно затруднено.

Отметим, аварии на Кутузовском проспекте далеко не редкость. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июне в случившемся там массовом ДТП погибли три человека. Тогда одновременно столкнулись пять автомобилей.