2018-09-16T19:41:20+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В районе станции метро «Славянский бульвар» столкнулись четыре автомобиля [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Четыре человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в МосквеЧетыре человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в МосквеФото: Татьяна Коркина
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В воскресенье, 16 сентября, серьезное ДТП случилось на Кутузовском проспекте в Москве: в районе станции метро «Славянский бульвар» столкнулись четыре автомобиля.

Причем без пострадавших не обошлось. По предварительным данным, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

Как уточнили в столичном управлении ГИБДД, причиной ДТП стал выезд одной из машин га встречку. «Одна из машин выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с еще тремя автомобилями», - сказал собеседник ТАСС.

Четыре человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

Кстати, в связи со случившимся правоохранителям пришлось перекрыть три полосы автодороги, из-за чего движение по проспекту в обе стороны было сильно затруднено.

Отметим, аварии на Кутузовском проспекте далеко не редкость. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июне в случившемся там массовом ДТП погибли три человека. Тогда одновременно столкнулись пять автомобилей.

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