2018-09-16T20:17:21+03:00
В мире

Трамп анонсировал шоу о «российском обмане» на Fox News

Американский лидер рекомендовал гражданам посмотреть шоу Марии Бартиромо
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп рекомендовал американцам посмотреть шоу Sunday Morning Futures с Марией Бартиромо, повтор которого выйдет в эфир в это воскресенье, 16 сентября, в 18:00 по местному времени на телеканале Fox News.

По словам хозяина Белого дома, в передаче рассказана вся правда о сфабрикованном «русском деле» и о масштабах коррупции в правительстве Соединенных Штатов. «Это шоу обязательно к просмотру, если вы хотите понять масштабы правительственной коррупции и всю суть "российского обмана"», - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, США уже давно безосновательно обвиняет Россию во «вмешательстве» в выборы, а Трампа - в «связях с Москвой».

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