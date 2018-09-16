Трамп анонсировал шоу о «российском обмане» на Fox News

СЕГОДНЯ 20:17 2018-09-16T20:17:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп рекомендовал американцам посмотреть шоу Sunday Morning Futures с Марией Бартиромо, повтор которого выйдет в эфир в это воскресенье, 16 сентября, в 18:00 по местному времени на телеканале Fox News.

По словам хозяина Белого дома, в передаче рассказана вся правда о сфабрикованном «русском деле» и о масштабах коррупции в правительстве Соединенных Штатов. «Это шоу обязательно к просмотру, если вы хотите понять масштабы правительственной коррупции и всю суть "российского обмана"», - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, США уже давно безосновательно обвиняет Россию во «вмешательстве» в выборы, а Трампа - в «связях с Москвой».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело о «российском вмешательстве» в выборы США: Что нароет Мюллер против Трампа

Эксперты ответили «КП» на вопросы о том, к чему может привести расследование американского спецпрокурора и кто за ним стоит (подробности)