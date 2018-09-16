Ротенберг уверен, что Крымский мост простоит сто лет

СЕГОДНЯ 20:29 2018-09-16T20:29:32+03:00

Как подчеркнул бизнесмен, сооружение через Керченский пролив способно выдержать даже землетрясение

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Бизнесмен Аркадий Ротенберг, компании которого возводили Крымский мост, рассказал о том, сколько простоит сооружение через Керченский пролив, соединяющее Крым с остальной территорией России. Так, он выразил уверенность в том, что мост прослужит сто лет.

«Сто лет простоит, я думаю. Да, уверен. Абсолютно. Здесь работало много научных институтов, взвесили все, померили», - сказал председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж».

При этом Ротенберг подчеркнул, что сваи установлены таким образом, чтобы мост мог выдержать даже землетрясение. «Они под разными углами установлены. Мост будет стоять», - заверил предприниматель в интервью телеканалу «Россия 1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 мая этого года президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть Крымского моста, проехав по нему за рулем «КамАЗа» в колонне из 30 грузовиков. Официально же автомобильное движение через Керченский пролив было открыто 16 мая.

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