Умер актер Дадли Саттон из «Чисто английского убийства»

СЕГОДНЯ 20:45 2018-09-16T20:46:20+03:00

О том, что умер актер Дадли Саттон, сообщили его родственники

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В воскресенье, 16 сентября, появилась информация о том, что умер актер Дадли Саттон, снимавшийся в сериале «Чисто английское убийство». Ему было 84 года. Как стало известно, артист скончался в минувшую субботу в Лондоне в окружении родственников и друзей.

Печальную новость журналистам сообщили родные усопшего. При этом родственники отметили, что причиной смерти актера стал рак, пишет газета The Guardian.

СПРАВКА «КП»

Дадли Саттон родился в 1933 году. Сначала он играл в театре, однако в середине 1960-х годов начал сниматься в кино. В частности, он сыграл Тинкера Дилла в комедийно-драматическом сериале «Лавджой».

Кроме того, Саттон известен ролями в таких фильмах, как «Розовая пантера наносит ответный удар» и «Принц и нищий», а также по сериалу «Чисто английское убийство».