Город в США выставили на продажу за $1,7 млн

СЕГОДНЯ 21:14 2018-09-16T21:14:59+03:00

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В воскресенье, 16 сентября, появилась информация о том, что в США выставили на продажу целый город. Речь идет о населенном пункте Тумсборо, распложенном в штате Джорджия, общая площадь которого составляет 4,9 квадратных километра.

Причем продают город всего за 1,7 миллиона долларов. Как отмечает NBC New York, столько же стоит квартира в престижном районе Нью-Йорка.

Между тем, купив Тумсборо, покупатель получит во владение все, что находится в этом населенном пункте. В частности, он станет собственником всех расположенных в городе жилых домов, а также отеля в викторианском стиле, оперного театра, банка, железнодорожного депо 1869 года постройки, мельницы и парикмахерской с «антикварными креслами». Кроме того, новому владельцу достанутся артезианский источник и «неразработанные залежи бокситов», сообщается на сайте craigslist.org.

Причем нынешние владельцы населенного пункта надеются, что Тумсборо «окажется в хороших руках». «Новые хозяева должны понимать уникальность этого места и важность сохранения его исторического облика», - подчеркнули продавцы.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе украинец в шутку выставил на продажу Верховную раду со всем содержимым. «Владелец» заявил о готовности отдать здание парламента незалежной за 20 тысяч рублей или обменять его на домик у моря.