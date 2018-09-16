2018-09-16T21:26:02+03:00
Политика

Лидирующий на выборах губернатора Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко готов сотрудничать со всеми политическими силами

Но политологи считают, что в случае его победы ситуация в регионе будет непростой
Ксения БОГДАНОВА
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По данным избиркома, после обработки 92,10% протоколов во втором туре выборов Андрей Ищенко набрал 51,73% голосов.По данным избиркома, после обработки 92,10% протоколов во втором туре выборов Андрей Ищенко набрал 51,73% голосов.Фото: Ксения КРЫМОВА
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Андрей Ищенко, лидирующий на выборах губернатора Приморья, заявил, что, в случае победы не намерен поднимать над регионом «красный флаг». Кандидат от КПРФ заверил, что намерен продолжать в крае политику президента России. По словам Ищенко, он готов сотрудничать со всеми политическими силами.

- Нельзя ставить партийную принадлежность во главу угла. Я считаю, что все нужно направлять на то, чтобы в люди в Приморском крае, население понимало, что в крае есть власть, которой они доверяют, без принадлежности к партии, - цитирует слова кандидата «Интерфакс».

По данным избиркома, после обработки 92,10% протоколов во втором туре выборов Андрей Ищенко набрал 51,73% голосов. Врио губернатора Приморья, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко – 45,67%.

В то же время политологи считают, что в случае победы Ищенко не сможет снять существующее в Приморском крае социальное напряжение. Как заявил политолог Дмитрий Журавлёв в эфире НСН, в Приморье происходит протестное голосование, направленное не против «конкретного коммуниста или единоросса», а против ситуации в целом. И теперь избиратели возлагают на Ищенко определенные надежды.

«Если Ищенко победит, какую иную социальную политику он может проводить? Отменить пенсионную реформу? Нет, это не в его компетенции, это решается на федеральном уровне. К коммунистам, которые победили в региональных парламентах, люди уже обратились с требованием отменить повышение пенсионного возраста. Коммунисты оказались в очень неудобном положении. А Ищенко мне просто жалко, если он победит», – уверен Журавлев.

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