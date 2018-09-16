2018-09-16T21:34:17+03:00
Москва

Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала 16 сентября в Москве

Атмосферный фронт прошел через столицу с северо-запада на юго-восток
Дарья ИВАШКИНА
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Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала 16 сентября в МосквеПочти пятая часть месячной нормы осадков выпала 16 сентября в МосквеФото: Иван МАКЕЕВ
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В воскресенье, 16 сентября, в Москве выпало около 12 мм осадков, то есть почти пятая часть месячной нормы, которая для сентября составляет 65 мм.

«Это почти пятая часть месячной нормы осадков, которая в Москве составляет 65 мм», - сказали в столичном метеобюро «Интерфаксу».

Так, дожди начались в столице около 10:30 мск, а ослабевать они начали только к 18:00 мск.

Как выяснилось, в воскресенье через Москву с северо-запада на юго-восток проходил атмосферный фронт, который в настоящий момент уже ушел на восток от города - в район Орехово-Зуево. В связи с этим в ночь на 17 сентября в мегаполисе будет возможен лишь небольшой дождь, да и то лишь местами.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, синоптики обещаю, что после дождей в российскую столицу вернется солнце и 26-градусное тепло.

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