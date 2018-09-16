2018-09-16T21:57:50+03:00
Наука

В Египте нашли еще одного древнего сфинкса

Как выяснилось, статуя находится в отличном состоянии: на ней даже сохранились краски
Дарья ИВАШКИНА
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Древний Египет подарил нашей цивилизации множество сфинксовДревний Египет подарил нашей цивилизации множество сфинксовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 16 сентября, стало известно о находке археологов, занимающихся очисткой от грунтовых вод храма Ком-Омбо на юге Египта. Как выяснилось, они нашли статую сфинкса, которая, по мнению экспертов, относится к эпохе Птолемеев (331 год до н.э. - 31 год н.э.).

А в министерстве по делам древностей Египта уточнили, что речь идет об артефакте небольшого размера: ширина постамента составляет всего 28 сантиметров. Между тем, по словам специалистов, статуя находится в отличном состоянии. В частности, на ней даже сохранились краски: глаза, брови и зрачки сфинкса выделены темным цветом, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Египте вскрыли 30-тонный древний саркофаг, обнаруженный при проведении строительных работ в начале июля этого года. Однако его содержимое разочаровало археологов: внутри находились только остатки трех мумий и скелетов человека.

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